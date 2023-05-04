Смолина Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиДо 1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Дочь: Смолина Ольга Ефимовна
Отец ребёнка: Смолин Ефим Сергеевич
Бракосочетание
1835
Рождение ребёнка
02.04.1836
Отец ребёнка: Смолин Ефим Сергеевич
Балтай, Балтайский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Сын: Смолин Александр Ефимович
Отец ребёнка: Смолин Ефим Сергеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Смолина Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Смолин Ефим Сергеевич
Смерть
До 1880