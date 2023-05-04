Смолина Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмолина Александра Яковлевна

Смолина Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

До 1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Дочь: Смолина Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Смолин Ефим Сергеевич

Бракосочетание
1835

Муж: Смолин Ефим Сергеевич

Рождение ребёнка
02.04.1836

Сын: Смолин Николай Ефимович

Отец ребёнка: Смолин Ефим Сергеевич

Балтай, Балтайский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Сын: Смолин Александр Ефимович

Отец ребёнка: Смолин Ефим Сергеевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Смолина Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Смолин Ефим Сергеевич

Смерть
До 1880

Мы используем куки для улучшения работы сайта.