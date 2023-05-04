Смолин Ефим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809
Отец: Смолин Сергей Алексеевич
Мать: Смолина Мария Анисимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Дочь: Смолина Ольга Ефимовна
Мать ребёнка: Смолина Александра Яковлевна
Бракосочетание
1835
Рождение ребёнка
02.04.1836
Мать ребёнка: Смолина Александра Яковлевна
Балтай, Балтайский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Сын: Смолин Александр Ефимович
Мать ребёнка: Смолина Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Смолина Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Смолина Александра Яковлевна