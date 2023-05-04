Смолин Ефим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолин Ефим Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1757 г.р.

Мать

Вычислено 1773 г.р.

Жена

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: Смолин Сергей Алексеевич

Мать: Смолина Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Дочь: Смолина Ольга Ефимовна

Мать ребёнка: Смолина Александра Яковлевна

Бракосочетание
1835

Жена: Смолина Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
02.04.1836

Сын: Смолин Николай Ефимович

Мать ребёнка: Смолина Александра Яковлевна

Балтай, Балтайский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Сын: Смолин Александр Ефимович

Мать ребёнка: Смолина Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Смолина Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Смолина Александра Яковлевна

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