Алексеева (Крылова) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Крылова) Елена Андреевна

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

1900

Дата смерти

08.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Крылов Андрей

Мать: Крылова Ефросинья Григорьевна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1926

Сын: Алексеев Витольд Константинович

Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.02.1930

Дочь: Утикас Адель Константиновна

Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
08.08.1982
Москва, город федерального значения Москва
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