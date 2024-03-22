Алексеева (Крылова) Елена Андреевна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти08.08.1982
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Крылов Андрей
Рождение ребёнка
25.04.1926
Сын: Алексеев Витольд Константинович
Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
02.02.1930
Дочь: Утикас Адель Константиновна
Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич
Смерть
08.08.1982
Москва, город федерального значения Москва