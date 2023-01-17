Алексеев Витольд Константинович
Место рождения
Дата рождения25.04.1926
Дата смерти16.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1926
Рождение ребёнка
07.03.1952
Сын: Алексеев Константин Витольдович
Мать ребёнка: Алексеева Галина Петровна
Рождение ребёнка
12.06.?
Сын: Алексеев Александр Витольдович
Мать ребёнка: Алексеева Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.05.1984
Москва, город федерального значения Москва