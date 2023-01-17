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Алексеев Витольд Константинович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

25.04.1926

Дата смерти

16.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1926

Отец: Алексеев Константин Алексеевич

Мать: Алексеева Елена Андреевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.03.1952

Сын: Алексеев Константин Витольдович

Мать ребёнка: Алексеева Галина Петровна

Рождение ребёнка
12.06.?

Сын: Алексеев Александр Витольдович

Мать ребёнка: Алексеева Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Галина Петровна

Смерть
16.05.1984
Москва, город федерального значения Москва
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