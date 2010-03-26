Алексеева Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1930
Дата смерти26.03.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.03.1952
Сын: Алексеев Константин Витольдович
Отец ребёнка: Алексеев Витольд Константинович
Рождение ребёнка
12.06.?
Сын: Алексеев Александр Витольдович
Отец ребёнка: Алексеев Витольд Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.2010