Алексеева Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Галина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1930

Дата смерти

26.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1952

Сын: Алексеев Константин Витольдович

Отец ребёнка: Алексеев Витольд Константинович

Рождение ребёнка
12.06.?

Сын: Алексеев Александр Витольдович

Отец ребёнка: Алексеев Витольд Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Витольд Константинович

Смерть
26.03.2010
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