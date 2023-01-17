Утикас (Алексеева) Адель Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утикас (Алексеева) Адель Константиновна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

02.02.1930

Дата смерти

21.10.1884

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1930

Отец: Алексеев Константин Алексеевич

Мать: Алексеева Елена Андреевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.12.1952

Дочь: Куляхтина Елена Павловна

Отец ребёнка: Утикас Павел Георгиевич

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
12.08.1956

Дочь: Слуцкая Лариса Павловна

Отец ребёнка: Утикас Павел Георгиевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.01.1960

Сын: Утикас Георгий Павлович

Отец ребёнка: Утикас Павел Георгиевич

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утикас Павел Георгиевич

Смерть
21.10.1884
Москва, город федерального значения Москва
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