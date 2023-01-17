Утикас (Алексеева) Адель Константиновна
Место рождения
Дата рождения02.02.1930
Дата смерти21.10.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1930
Рождение ребёнка
09.12.1952
Дочь: Куляхтина Елена Павловна
Отец ребёнка: Утикас Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
12.08.1956
Дочь: Слуцкая Лариса Павловна
Отец ребёнка: Утикас Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
15.01.1960
Отец ребёнка: Утикас Павел Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.1884