Надежда Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

Между 1829 и 1834 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
09.09.1813 ст.

Муж: Алексей Евстратов-Елистратов

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Невеста значится дворовой девкою господина статского советника Никифорова. Поручители-поезжане: Нефед Исаев Кузьма Филиппов Флор Степанов
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Андреян Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Евстратов-Елистратов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Кузьма Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Евстратов-Елистратов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
По РС 1834 сын дворового человека
Рождение ребёнка
20.01.1823 ст.

Дочь: Ксения Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Евстратов-Елистратов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.09.1824 ст.

Сын: Елистратов Никита Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Евстратов-Елистратов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
В РС 1834 указан сыном дворового человека, 1826 г.р. По МК 1824 г.р. Тоже сын дворового.
Рождение ребёнка
06.04.1827 ст.

Сын: Родион Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Евстратов-Елистратов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.05.1829 ст.

Сын: Дорофей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Евстратов-Елистратов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Между 1829 и 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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