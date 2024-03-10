Алексей Евстратов-Елистратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Евстратов-Елистратов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

После 1834 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
09.09.1813 ст.

Жена: Надежда Семёнова

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Невеста значится дворовой девкою господина статского советника Никифорова. Поручители-поезжане: Нефед Исаев Кузьма Филиппов Флор Степанов
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Андреян Алексеев

Мать ребёнка: Надежда Семёнова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Кузьма Алексеев

Мать ребёнка: Надежда Семёнова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
По РС 1834 сын дворового человека
Рождение ребёнка
20.01.1823 ст.

Дочь: Ксения Алексеева

Мать ребёнка: Надежда Семёнова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.09.1824 ст.

Сын: Елистратов Никита Алексеев

Мать ребёнка: Надежда Семёнова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
В РС 1834 указан сыном дворового человека, 1826 г.р. По МК 1824 г.р. Тоже сын дворового.
Рождение ребёнка
06.04.1827 ст.

Сын: Родион Алексеев

Мать ребёнка: Надежда Семёнова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.05.1829 ст.

Сын: Дорофей Алексеев

Мать ребёнка: Надежда Семёнова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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