Алексей Евстратов-Елистратов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792 ст.
Дата смертиПосле 1834 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
После 1795 ст.
Бракосочетание
09.09.1813 ст.
Жена: Надежда Семёнова
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Невеста значится дворовой девкою господина статского советника Никифорова. Поручители-поезжане: Нефед Исаев Кузьма Филиппов Флор Степанов
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Андреян Алексеев
Мать ребёнка: Надежда Семёнова
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Кузьма Алексеев
Мать ребёнка: Надежда Семёнова
По РС 1834 сын дворового человека
Рождение ребёнка
20.01.1823 ст.
Дочь: Ксения Алексеева
Мать ребёнка: Надежда Семёнова
Рождение ребёнка
13.09.1824 ст.
Сын: Елистратов Никита Алексеев
Мать ребёнка: Надежда Семёнова
В РС 1834 указан сыном дворового человека, 1826 г.р. По МК 1824 г.р. Тоже сын дворового.
Рождение ребёнка
06.04.1827 ст.
Сын: Родион Алексеев
Мать ребёнка: Надежда Семёнова
Рождение ребёнка
27.05.1829 ст.
Сын: Дорофей Алексеев
Мать ребёнка: Надежда Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
После 1834 ст.