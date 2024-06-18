Филипп Алексеев
мужской, родился 07.10.1830 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецАлексей Евстратов-Елистратов1792 ст. г.р.
МатьНадежда Семёнова1793 ст. г.р.
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Место
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Рождение
07.10.1830 ст.
Отец: Алексей Евстратов-Елистратов
Мать: Надежда Семёнова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
12.10.1830 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Отец указан как Алексей Каллистратов