Филипп Алексеев 07.10.1830 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Филипп Алексеев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 07.10.1830 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Алексей Евстратов-Елистратов1792 ст. г.р.
Мать
Надежда Семёнова1793 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1830 ст.

Отец: Алексей Евстратов-Елистратов

Мать: Надежда Семёнова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец указан как Алексей Каллистратов

Крещение
12.10.1830 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемник онагож сельца дворовый Николай Денисов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.