Маев Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Маев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Маев Анисим
Мать ребёнка: Федора Тимофеевна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Маев Савва
Мать ребёнка: Федора Тимофеевна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Маев Антон Петрович
Мать ребёнка: Федора Тимофеевна
Смерть
Неизвестно