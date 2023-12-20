Маев Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маев Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Маев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Маев Анисим

Мать ребёнка: Федора Тимофеевна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Маев Савва

Мать ребёнка: Федора Тимофеевна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Маев Антон Петрович

Мать ребёнка: Федора Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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