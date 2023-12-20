Маев Анисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маев Анисим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Маев Петр Васильевич

Мать: Федора Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маев) Ефросиния Анисимовна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маев) Мелания Анисимовна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Давид Анисимович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Иван Анисимович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маева) Ксения

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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