Маев Анисим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Маев Петр Васильевич
Мать: Федора Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маев) Ефросиния Анисимовна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маев) Мелания Анисимовна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маев Иван Анисимович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маева) Ксения
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно