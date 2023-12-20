Федора Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Маев Анисим
Отец ребёнка: Маев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1746
Сын: Маев Савва
Отец ребёнка: Маев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1752
Сын: Маев Антон Петрович
Отец ребёнка: Маев Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно