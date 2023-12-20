Федора Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Маев Анисим

Отец ребёнка: Маев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1746

Сын: Маев Савва

Отец ребёнка: Маев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1752

Сын: Маев Антон Петрович

Отец ребёнка: Маев Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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