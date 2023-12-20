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Маев Савва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Маев Петр Васильевич

Мать: Федора Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маева) Гликерия Саввовна

Мать ребёнка: Феврония Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Петр Саввович

Мать ребёнка: Феврония Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маева) Неонила Саввовна

Мать ребёнка: Феврония Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Андреевна

Смерть
Неизвестно

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