Маев Савва
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Маев Петр Васильевич
Мать: Федора Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маева) Гликерия Саввовна
Мать ребёнка: Феврония Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маев Петр Саввович
Мать ребёнка: Феврония Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маева) Неонила Саввовна
Мать ребёнка: Феврония Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Андреевна
Смерть
Неизвестно