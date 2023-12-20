Феврония Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маева) Гликерия Саввовна
Отец ребёнка: Маев Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маев Петр Саввович
Отец ребёнка: Маев Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маева) Неонила Саввовна
Отец ребёнка: Маев Савва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маев Савва
Смерть
Неизвестно