Ермилова Устиния Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790 ст.
Дата смертиПосле 1850 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: (ермилов) Степан Ермилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Отец ребёнка: (ермилов) Степан Ермилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.
Отец ребёнка: (ермилов) Степан Ермилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.
Отец ребёнка: (ермилов) Степан Ермилович
Рождение ребёнка
07.11.1819 ст.
Сын: Ермилов Михаил Степанович
Отец ребёнка: (ермилов) Степан Ермилович
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Ермилов Василий Степанович
Отец ребёнка: (ермилов) Степан Ермилович
Рождение ребёнка
05.03.1822 ст.
Дочь: Дарья Степановна
Отец ребёнка: (ермилов) Степан Ермилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850 ст.