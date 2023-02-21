Ермилова Устиния Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмилова Устиния Григорьевна

Ермилова Устиния Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790 ст.

Дата смерти

После 1850 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1789 и 1790 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: (ермилов) Степан Ермилович

Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Сын: Ермилов Иван Степанович

Отец ребёнка: (ермилов) Степан Ермилович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.

Сын: Ермилов Ефим Степанович

Отец ребёнка: (ермилов) Степан Ермилович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.

Сын: Ермилов Яков Степанович

Отец ребёнка: (ермилов) Степан Ермилович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.11.1819 ст.

Сын: Ермилов Михаил Степанович

Отец ребёнка: (ермилов) Степан Ермилович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Ермилов Василий Степанович

Отец ребёнка: (ермилов) Степан Ермилович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.03.1822 ст.

Дочь: Дарья Степановна

Отец ребёнка: (ермилов) Степан Ермилович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (ермилов) Степан Ермилович

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
После 1850 ст.
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close