Ермилов Ефим Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.
Сын: Ермилов Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Ермилова Прасковья Лукьяновна
Рождение ребёнка
?.04.1835 ст.
Мать ребёнка: Ермилова Прасковья Лукьяновна
Рождение ребёнка
?.01.1839 ст.
Мать ребёнка: Ермилова Прасковья Лукьяновна
Рождение ребёнка
27.03.1841 ст.
Мать ребёнка: Ермилова Прасковья Лукьяновна
Рождение ребёнка
?.01.1845 ст.
Сын: Ермилов Афанасий Ефимович
Мать ребёнка: Ермилова Прасковья Лукьяновна
Рождение ребёнка
28.06.1847 или 28.07.1847 ст.
Дочь: Овдотья(Евдокия) Ефимовна
Мать ребёнка: Ермилова Прасковья Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно