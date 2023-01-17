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Ермилов Ефим Степанович

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812 ст.

Отец: (ермилов) Степан Ермилович

Мать: Ермилова Устиния Григорьевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.

Сын: Ермилов Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Ермилова Прасковья Лукьяновна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
?.04.1835 ст.

Сын: Ермилов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Ермилова Прасковья Лукьяновна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
?.01.1839 ст.

Сын: Ермилов Егор Ефимович

Мать ребёнка: Ермилова Прасковья Лукьяновна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
27.03.1841 ст.

Сын: Ермилов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Ермилова Прасковья Лукьяновна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
?.01.1845 ст.

Сын: Ермилов Афанасий Ефимович

Мать ребёнка: Ермилова Прасковья Лукьяновна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
28.06.1847 или 28.07.1847 ст.

Дочь: Овдотья(Евдокия) Ефимовна

Мать ребёнка: Ермилова Прасковья Лукьяновна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермилова Прасковья Лукьяновна

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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