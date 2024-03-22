Ермилов Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.
Рождение ребёнка
?.03.1841 ст.
Мать ребёнка: Ермилова Аксинья Егоровна
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Ермилов Гаврила Васильевич
Мать ребёнка: Ермилова Аксинья Егоровна
Рождение ребёнка
1845 ст.
Мать ребёнка: Ермилова Аксинья Егоровна
Рождение ребёнка
1848 ст.
Мать ребёнка: Ермилова Аксинья Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Дочь: Овдотья Васильевна
Мать ребёнка: Ермилова Аксинья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно