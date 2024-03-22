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Ермилов Василий Степанович

Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.

Отец: (ермилов) Степан Ермилович

Мать: Ермилова Устиния Григорьевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
?.03.1841 ст.

Сын: Ермилов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Ермилова Аксинья Егоровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Ермилов Гаврила Васильевич

Мать ребёнка: Ермилова Аксинья Егоровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Ермилов Пахом Васильевич

Мать ребёнка: Ермилова Аксинья Егоровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Ермилов Семен Васильевич

Мать ребёнка: Ермилова Аксинья Егоровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Дочь: Овдотья Васильевна

Мать ребёнка: Ермилова Аксинья Егоровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермилова Аксинья Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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