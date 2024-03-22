Ермилов Михаил Степанович
Место рождения
Дата рождения07.11.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1819 ст.
Бракосочетание
06.02.1842 ст.
Жена: Ермилова Ульяна Ивановна
Чаган, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
09.04.1843 ст.
Мать ребёнка: Ермилова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Ермилов Никита Михайлович
Мать ребёнка: Ермилова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
25.04.1848 ст.
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Ермилова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Дочь: Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Ермилова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Ермилов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Ермилова Ульяна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно