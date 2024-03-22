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Ермилов Михаил Степанович

Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

07.11.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1819 ст.

Отец: (ермилов) Степан Ермилович

Мать: Ермилова Устиния Григорьевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
06.02.1842 ст.

Жена: Ермилова Ульяна Ивановна

Чаган, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
09.04.1843 ст.

Сын: Ермилов Пуд Михайлович

Мать ребёнка: Ермилова Ульяна Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Ермилов Никита Михайлович

Мать ребёнка: Ермилова Ульяна Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
25.04.1848 ст.

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Ермилова Ульяна Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Дочь: Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Ермилова Ульяна Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Ермилов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Ермилова Ульяна Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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