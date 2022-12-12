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Ермилов Иван Степанович

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811 ст.

Отец: (ермилов) Степан Ермилович

Мать: Ермилова Устиния Григорьевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Ермилова Акулина Григорьевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.

Сын: Ермилов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Ермилова Акулина Григорьевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
?.10.1836 ст.

Сын: Ермилов Увар Иванович

Мать ребёнка: Ермилова Акулина Григорьевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
27.03.1841 ст.

Сын: Ермилов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ермилова Акулина Григорьевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермилова Акулина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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