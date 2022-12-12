Ермилов Иван Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811 ст.
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Ермилова Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.
Мать ребёнка: Ермилова Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
?.10.1836 ст.
Мать ребёнка: Ермилова Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
27.03.1841 ст.
Мать ребёнка: Ермилова Акулина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно