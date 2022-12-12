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Ермилов Алексей Иванович

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

27.03.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1841 ст.

Отец: Ермилов Иван Степанович

Мать: Ермилова Акулина Григорьевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.11.1862 ст.

Сын: Ермилов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Ермилова Клавдия

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
24.02.1866 ст.

Сын: Ермилов Прокофий Алексеевич

Мать ребёнка: Ермилова Клавдия

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.01.1868 ст.

Сын: Ермилов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Ермилова Клавдия

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
16.03.1870 ст.

Сын: Ермилов Иосиф Алексеевич

Мать ребёнка: Ермилова Клавдия

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.06.1873 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Ермилова Клавдия

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.05.1884 ст.

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Ермилова Клавдия

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермилова Клавдия

Смерть
Неизвестно
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