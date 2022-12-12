Ермилов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения27.03.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1841 ст.
Рождение ребёнка
07.11.1862 ст.
Мать ребёнка: Ермилова Клавдия
Рождение ребёнка
24.02.1866 ст.
Сын: Ермилов Прокофий Алексеевич
Мать ребёнка: Ермилова Клавдия
Рождение ребёнка
01.01.1868 ст.
Сын: Ермилов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Ермилова Клавдия
Рождение ребёнка
16.03.1870 ст.
Мать ребёнка: Ермилова Клавдия
Рождение ребёнка
01.06.1873 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Ермилова Клавдия
Рождение ребёнка
20.05.1884 ст.
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Ермилова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермилова Клавдия
Смерть
Неизвестно