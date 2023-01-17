Ермилова Акулина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилова Акулина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Ермилов Иван Степанович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.

Сын: Ермилов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ермилов Иван Степанович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
?.10.1836 ст.

Сын: Ермилов Увар Иванович

Отец ребёнка: Ермилов Иван Степанович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
27.03.1841 ст.

Сын: Ермилов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ермилов Иван Степанович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермилов Иван Степанович

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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