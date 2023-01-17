Ермилова Акулина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Ермилов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.
Отец ребёнка: Ермилов Иван Степанович
Рождение ребёнка
?.10.1836 ст.
Отец ребёнка: Ермилов Иван Степанович
Рождение ребёнка
27.03.1841 ст.
Отец ребёнка: Ермилов Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно