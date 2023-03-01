Татьяна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Беляев Елиазар Максимович

Отец ребёнка: Беляев Максим Степанович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.10.1899

Сын: Беляев Михаил Максимович

Отец ребёнка: Беляев Максим Степанович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Беляев Максим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Нина Максимовна

Отец ребёнка: Беляев Максим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия (Авдотья) Максимовна

Отец ребёнка: Беляев Максим Степанович

Смерть
Неизвестно
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