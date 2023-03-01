Татьяна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Сын: Беляев Елиазар Максимович
Отец ребёнка: Беляев Максим Степанович
Рождение ребёнка
29.10.1899
Отец ребёнка: Беляев Максим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Беляев Максим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Нина Максимовна
Отец ребёнка: Беляев Максим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия (Авдотья) Максимовна
Отец ребёнка: Беляев Максим Степанович
Смерть
Неизвестно