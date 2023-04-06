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Беляев Елиазар Максимович

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Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Беляев Максим Степанович

Мать: Татьяна Кузьминична

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
06.02.1908

Жена: Беляева Татьяна Васильевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.01.1909

Дочь: Мария Елиазаровна

Мать ребёнка: Беляева Татьяна Васильевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.09.1910

Сын: Беляев Михаил Елиазарович

Мать ребёнка: Беляева Татьяна Васильевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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