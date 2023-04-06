Беляев Елиазар Максимович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Беляев Максим Степанович
Мать: Татьяна Кузьминична
Бракосочетание
06.02.1908
Рождение ребёнка
17.01.1909
Дочь: Мария Елиазаровна
Мать ребёнка: Беляева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
27.09.1910
Сын: Беляев Михаил Елиазарович
Мать ребёнка: Беляева Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно