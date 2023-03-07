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Беляев Максим Степанович

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Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

16.12.1868

Дата смерти

18.11.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1868

Отец: Степан Матвеевич

Мать: Матрона Терентьевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1887

Сын: Беляев Елиазар Максимович

Мать ребёнка: Татьяна Кузьминична

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.10.1899

Сын: Беляев Михаил Максимович

Мать ребёнка: Татьяна Кузьминична

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Нина Максимовна

Мать ребёнка: Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия (Авдотья) Максимовна

Мать ребёнка: Татьяна Кузьминична

Смерть
18.11.1935
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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