Беляев Максим Степанович
Место рождения
Дата рождения16.12.1868
Дата смерти18.11.1935
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1868
Отец: Степан Матвеевич
Мать: Матрона Терентьевна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Беляев Елиазар Максимович
Мать ребёнка: Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
29.10.1899
Мать ребёнка: Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Нина Максимовна
Мать ребёнка: Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия (Авдотья) Максимовна
Мать ребёнка: Татьяна Кузьминична
Смерть
18.11.1935