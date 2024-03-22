Матрона Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Сын: Беляев Герасим Степанович
Отец ребёнка: Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
01.03.1868
Сын: Беляев Герасим Степанович
Отец ребёнка: Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
16.12.1868
Отец ребёнка: Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Беляев Никифор Степанович
Отец ребёнка: Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
05.09.1875
Дочь: Иванова Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Мария Степановна
Отец ребёнка: Степан Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Матвеевич
Смерть
Неизвестно