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Матрона Терентьевна

Место рождения

Новое Тинчурино, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Тинчурино, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Сын: Беляев Герасим Степанович

Отец ребёнка: Степан Матвеевич

Рождение ребёнка
01.03.1868

Сын: Беляев Герасим Степанович

Отец ребёнка: Степан Матвеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.12.1868

Сын: Беляев Максим Степанович

Отец ребёнка: Степан Матвеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1872

Сын: Беляев Никифор Степанович

Отец ребёнка: Степан Матвеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.09.1875

Дочь: Иванова Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Степан Матвеевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Мария Степановна

Отец ребёнка: Степан Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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