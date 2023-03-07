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Беляев Никифор Степанович

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Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Степан Матвеевич

Мать: Матрона Терентьевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.06.1904

Сын: Беляев Леонтий Никифорович

Мать ребёнка: Беляева Ирина Антоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.01.1906

Сын: Беляев Игнатий Никифорович

Мать ребёнка: Беляева Ирина Антоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.10.1907

Сын: Беляев Никандр Никифорович

Мать ребёнка: Беляева Ирина Антоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.08.1909

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Беляева Ирина Антоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.12.1911

Дочь: Дудкина Евгения Никифоровна

Мать ребёнка: Беляева Ирина Антоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.10.1913

Дочь: Гликерия Никифоровна

Мать ребёнка: Беляева Ирина Антоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.09.1916

Сын: Беляев Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Беляева Ирина Антоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1921

Сын: Беляев Иван Никифорович

Мать ребёнка: Беляева Ирина Антоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.05.1922

Сын: Беляев Павел Никифорович

Мать ребёнка: Беляева Ирина Антоновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Беляева Ирина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Ксения Никифоровна

Мать ребёнка: Беляева Ирина Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Ирина Антоновна

Смерть
Неизвестно
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