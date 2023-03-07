Беляев Никифор Степанович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Степан Матвеевич
Мать: Матрона Терентьевна
Сын: Беляев Леонтий Никифорович
Мать ребёнка: Беляева Ирина Антоновна
Сын: Беляев Игнатий Никифорович
Мать ребёнка: Беляева Ирина Антоновна
Сын: Беляев Никандр Никифорович
Мать ребёнка: Беляева Ирина Антоновна
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Беляева Ирина Антоновна
Дочь: Дудкина Евгения Никифоровна
Мать ребёнка: Беляева Ирина Антоновна
Дочь: Гликерия Никифоровна
Мать ребёнка: Беляева Ирина Антоновна
Сын: Беляев Сергей Никифорович
Мать ребёнка: Беляева Ирина Антоновна
Мать ребёнка: Беляева Ирина Антоновна
Мать ребёнка: Беляева Ирина Антоновна
Дочь: Орлова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Беляева Ирина Антоновна
Дочь: Никитина Ксения Никифоровна
Мать ребёнка: Беляева Ирина Антоновна
Жена: Беляева Ирина Антоновна