Никитина (Беляева) Ксения Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беляев Никифор Степанович
Мать: Беляева Ирина Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Апанасово-Эщебенево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Апанасово Эштебеново
Смерть
Неизвестно
д. Кибечи
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