Никитина (Беляева) Ксения Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Беляева) Ксения Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляев Никифор Степанович

Мать: Беляева Ирина Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Апанасово-Эщебенево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Апанасово Эштебеново
Смерть
Неизвестно
д. Кибечи
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