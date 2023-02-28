Беляева Ирина Антоновна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1904
Сын: Беляев Леонтий Никифорович
Отец ребёнка: Беляев Никифор Степанович
Рождение ребёнка
21.01.1906
Сын: Беляев Игнатий Никифорович
Отец ребёнка: Беляев Никифор Степанович
Рождение ребёнка
27.10.1907
Сын: Беляев Никандр Никифорович
Отец ребёнка: Беляев Никифор Степанович
Рождение ребёнка
22.08.1909
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Беляев Никифор Степанович
Рождение ребёнка
17.12.1911
Дочь: Дудкина Евгения Никифоровна
Отец ребёнка: Беляев Никифор Степанович
Рождение ребёнка
06.10.1913
Дочь: Гликерия Никифоровна
Отец ребёнка: Беляев Никифор Степанович
Рождение ребёнка
16.09.1916
Сын: Беляев Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Беляев Никифор Степанович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Беляев Никифор Степанович
Рождение ребёнка
20.05.1922
Отец ребёнка: Беляев Никифор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Беляев Никифор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Ксения Никифоровна
Отец ребёнка: Беляев Никифор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно