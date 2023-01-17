село Новое Тинчурино, село Новое Тинчурино, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Новое Тинчурино

Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Тетюшский уезд
2089Новое Тинчурино (Воздвиженское, Тюмери), д. каз.при рч. Ерыкле.752285246232Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Ново-Шимкусская волость
1093. Нв. Тинчурино, село бывшее государственное, при речке Ерыкле, дворов 112, жителей 561, церковь православная

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Тетюшский уезд, Ново-Шимкусская волость
с. Воздвиженское, Ново-Шимкусскойсм. с. Тинчурино Новое.
Показать скан
с. Тинчурино Новое (Воздвиженское, Тюмери), Ново-Шимкусскойчуваши1030
Показать скан
с. Тюмери, Ново-Шимкусскойсм. с. Тинчурино Новое.
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Яльчикский район
141421Новое Тинчуриносело55°12'с.ш.47°51'в.д.N-38-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Яльчикский муниципальный район, Кильдюшевское сельское поселение
97655415116с Новое Тинчуриносело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close