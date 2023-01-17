Новое Тинчурино
Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2089Новое Тинчурино (Воздвиженское, Тюмери), д. каз.при рч. Ерыкле.752285246232Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1093. Нв. Тинчурино, село бывшее государственное, при речке Ерыкле, дворов 112, жителей 561, церковь православная
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Воздвиженское, Ново-Шимкусскойсм. с. Тинчурино Новое.Показать скан
с. Тинчурино Новое (Воздвиженское, Тюмери), Ново-Шимкусскойчуваши1030Показать скан
с. Тюмери, Ново-Шимкусскойсм. с. Тинчурино Новое.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
141421Новое Тинчуриносело55°12'с.ш.47°51'в.д.N-38-036
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
97655415116с Новое Тинчуриносело