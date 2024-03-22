Беляев Михаил Максимович
Место рождения
Дата рождения29.10.1899
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1899
Отец: Беляев Максим Степанович
Мать: Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Беляева Меланья Николаевна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Беляева Меланья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Беляева Меланья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Беляева Меланья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Меланья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966