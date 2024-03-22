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Беляев Михаил Максимович

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

29.10.1899

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1899

Отец: Беляев Максим Степанович

Мать: Татьяна Кузьминична

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1928

Сын: Беляев Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: Беляева Меланья Николаевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1931

Сын: Беляев Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Беляева Меланья Николаевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Беляева Меланья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Беляева Меланья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Меланья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Меланья Николаевна

Смерть
1966
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