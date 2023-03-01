Беляева (Чернова) Меланья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Чернова) Меланья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Беляев Кирилл Михайлович

Отец ребёнка: Беляев Михаил Максимович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1931

Сын: Беляев Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Беляев Михаил Максимович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Беляев Михаил Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Беляев Михаил Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Михаил Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Михаил Максимович

Смерть
Неизвестно
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