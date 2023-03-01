Беляева (Чернова) Меланья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Беляев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Беляев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Беляев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Беляев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Михаил Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно