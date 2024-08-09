Петр Петров
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Петр Михайлов
Мать: Агрипена Алексеева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1850
Сын: Михалев Иван Петров
Мать ребёнка: Ксения Иудина
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1852
Сын: Агафон Петров
Мать ребёнка: Ксения Иудина
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1854
Сын: Никита Петров
Мать ребёнка: Ксения Иудина
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1856
Сын: Михаил Петров
Мать ребёнка: Ксения Иудина
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно