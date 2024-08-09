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Петр Петров

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Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Петр Михайлов

Мать: Агрипена Алексеева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1850

Сын: Михалев Иван Петров

Мать ребёнка: Ксения Иудина

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1852

Сын: Агафон Петров

Мать ребёнка: Ксения Иудина

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1854

Сын: Никита Петров

Мать ребёнка: Ксения Иудина

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1856

Сын: Михаил Петров

Мать ребёнка: Ксения Иудина

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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