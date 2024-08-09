Петр Михайлов
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Михаил Семенов
Мать: Евдокия Варвара Иванова
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Павлова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Матфей Петров
Мать ребёнка: Агрипена Алексеева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Агрипена Алексеева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Дарья Петрова
Мать ребёнка: Агрипена Алексеева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1826
Сын: Петр Петров
Мать ребёнка: Агрипена Алексеева
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно