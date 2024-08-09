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Петр Михайлов

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Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Михаил Семенов

Мать: Евдокия Варвара Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Павлова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Матфей Петров

Мать ребёнка: Агрипена Алексеева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Агрипена Алексеева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дарья Петрова

Мать ребёнка: Агрипена Алексеева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1826

Сын: Петр Петров

Мать ребёнка: Агрипена Алексеева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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