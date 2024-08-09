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Михаил Семенов

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Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Семен Петров

Мать: Акилина Титова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1783

Сын: Никита Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Варвара Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1784

Сын: Петр Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Варвара Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1788

Сын: Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Варвара Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1791

Сын: Василий Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Варвара Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ефимия Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Варвара Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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