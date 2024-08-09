Михаил Семенов
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Семен Петров
Мать: Акилина Титова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1783
Сын: Никита Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Варвара Иванова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1784
Сын: Петр Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Варвара Иванова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1788
Сын: Дмитрий Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Варвара Иванова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1791
Сын: Василий Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Варвара Иванова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ефимия Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Варвара Иванова
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно