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Семен Петров

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Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Петр Никитин

Мать: Степанида Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1738

Сын: Яков Семенов

Мать ребёнка: Акилина Титова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: Акилина Титова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Мелания Семенова

Мать ребёнка: Акилина Титова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1750

Сын: Тимофей Семенов

Мать ребёнка: Акилина Титова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1756

Сын: Михаил Семенов

Мать ребёнка: Акилина Титова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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