Семен Петров
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Петр Никитин
Мать: Степанида Иванова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1738
Сын: Яков Семенов
Мать ребёнка: Акилина Титова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Анна Семенова
Мать ребёнка: Акилина Титова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Мелания Семенова
Мать ребёнка: Акилина Титова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1750
Сын: Тимофей Семенов
Мать ребёнка: Акилина Титова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1756
Сын: Михаил Семенов
Мать ребёнка: Акилина Титова
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно