Яков Семенов
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Семен Петров
Мать: Акилина Титова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1755
Сын: Егор Яковлев
Мать ребёнка: Марфа Афанасьева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1764
Сын: Илья Яковлев
Мать ребёнка: Марфа Афанасьева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анастасия Яковлева
Мать ребёнка: Марфа Афанасьева
д.Дмитрово
Смерть
1801