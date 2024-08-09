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Яков Семенов

Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Семен Петров

Мать: Акилина Титова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1755

Сын: Егор Яковлев

Мать ребёнка: Марфа Афанасьева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1764

Сын: Илья Яковлев

Мать ребёнка: Марфа Афанасьева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анастасия Яковлева

Мать ребёнка: Марфа Афанасьева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
1801

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