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Илья Яковлев

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Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Яков Семенов

Мать: Марфа Афанасьева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1793

Сын: Евдоким Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Сидорова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Елена Ильина

Мать ребёнка: Евдокия Сидорова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Матрона Ильина

Мать ребёнка: Евдокия Сидорова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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