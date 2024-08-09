Илья Яковлев
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Яков Семенов
Мать: Марфа Афанасьева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1793
Сын: Евдоким Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Сидорова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Елена Ильина
Мать ребёнка: Евдокия Сидорова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Матрона Ильина
Мать ребёнка: Евдокия Сидорова
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно