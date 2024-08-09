Евдоким Ильин
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Илья Яковлев
Мать: Евдокия Сидорова
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мария Евдокимова
Мать ребёнка: Ирина Михайлова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Агапия Евдокимова
Мать ребёнка: Ирина Михайлова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1830
Сын: Илья Евдокимов
Мать ребёнка: Ирина Михайлова
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно