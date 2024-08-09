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Евдоким Ильин

Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Илья Яковлев

Мать: Евдокия Сидорова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мария Евдокимова

Мать ребёнка: Ирина Михайлова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Агапия Евдокимова

Мать ребёнка: Ирина Михайлова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1830

Сын: Илья Евдокимов

Мать ребёнка: Ирина Михайлова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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