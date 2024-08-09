Евдокия Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Евдоким Ильин

Отец ребёнка: Илья Яковлев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Елена Ильина

Отец ребёнка: Илья Яковлев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Матрона Ильина

Отец ребёнка: Илья Яковлев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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