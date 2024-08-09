Евдокия Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Евдоким Ильин
Отец ребёнка: Илья Яковлев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Елена Ильина
Отец ребёнка: Илья Яковлев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Матрона Ильина
Отец ребёнка: Илья Яковлев
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно