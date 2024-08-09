Ирина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Ильин

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мария Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Ильин

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Агапия Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Ильин

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1830

Сын: Илья Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Ильин

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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