Ирина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Ильин
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мария Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Ильин
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Агапия Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Ильин
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1830
Сын: Илья Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Ильин
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно