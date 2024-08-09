Агрипена Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Матфей Петров
Отец ребёнка: Петр Михайлов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Петр Михайлов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Петр Михайлов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1826
Сын: Петр Петров
Отец ребёнка: Петр Михайлов
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно