Агрипена Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипена Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Матфей Петров

Отец ребёнка: Петр Михайлов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Петр Михайлов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Петр Михайлов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1826

Сын: Петр Петров

Отец ребёнка: Петр Михайлов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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