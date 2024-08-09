Ксения Иудина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Иудина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Михалев Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Петров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1852

Сын: Агафон Петров

Отец ребёнка: Петр Петров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1854

Сын: Никита Петров

Отец ребёнка: Петр Петров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1856

Сын: Михаил Петров

Отец ребёнка: Петр Петров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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