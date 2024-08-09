Ксения Иудина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Михалев Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Петров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1852
Сын: Агафон Петров
Отец ребёнка: Петр Петров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1854
Сын: Никита Петров
Отец ребёнка: Петр Петров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1856
Сын: Михаил Петров
Отец ребёнка: Петр Петров
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно