Никита Петров 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никита Петров

Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Петр Петров

Мать: Ксения Иудина

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалев Терентий Никитин

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1874

Сын: Иоанн Никитин

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Параскева Никитина

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1883

Сын: Федор Никитин

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1885

Сын: Тихон Никитин

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Феодосия Никитина

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1900

Сын: Никита Никитин

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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