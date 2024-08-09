Никита Петров
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Петр Петров
Мать: Ксения Иудина
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1874
Сын: Иоанн Никитин
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Параскева Никитина
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1883
Сын: Федор Никитин
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1885
Сын: Тихон Никитин
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Феодосия Никитина
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1900
Сын: Никита Никитин
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно