Михалев Терентий Никитин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита Петров
Мать: Феодосия Павлова
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1908
Сын: Михалев Александр Терентьевич
Мать ребёнка: Дарья Иванова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1912
Сын: Михалев Василий Терентьевич
Мать ребёнка: Дарья Иванова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1917
Сын: Михалев Федор Терентьевич
Мать ребёнка: Дарья Иванова
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно