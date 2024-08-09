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Дарья Иванова

Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалев Терентий Никитин

Рождение ребёнка
1908

Сын: Михалев Александр Терентьевич

Отец ребёнка: Михалев Терентий Никитин

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1912

Сын: Михалев Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Михалев Терентий Никитин

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1917

Сын: Михалев Федор Терентьевич

Отец ребёнка: Михалев Терентий Никитин

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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