Дарья Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Михалев Александр Терентьевич
Отец ребёнка: Михалев Терентий Никитин
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1912
Сын: Михалев Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Михалев Терентий Никитин
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1917
Сын: Михалев Федор Терентьевич
Отец ребёнка: Михалев Терентий Никитин
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно