Феодосия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никита Петров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1874
Сын: Иоанн Никитин
Отец ребёнка: Никита Петров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Параскева Никитина
Отец ребёнка: Никита Петров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1883
Сын: Федор Никитин
Отец ребёнка: Никита Петров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1885
Сын: Тихон Никитин
Отец ребёнка: Никита Петров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Феодосия Никитина
Отец ребёнка: Никита Петров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: Никита Петров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1900
Сын: Никита Никитин
Отец ребёнка: Никита Петров
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно