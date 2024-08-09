Феодосия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалев Терентий Никитин

Отец ребёнка: Никита Петров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1874

Сын: Иоанн Никитин

Отец ребёнка: Никита Петров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Параскева Никитина

Отец ребёнка: Никита Петров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1883

Сын: Федор Никитин

Отец ребёнка: Никита Петров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1885

Сын: Тихон Никитин

Отец ребёнка: Никита Петров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Феодосия Никитина

Отец ребёнка: Никита Петров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Никита Петров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1900

Сын: Никита Никитин

Отец ребёнка: Никита Петров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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