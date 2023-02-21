Чураков Григорий
Место рожденияд. Фомина
Дата рожденияОколо 1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Чураков Григорий
д. Фомина
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Чураков Стефан
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Чураков Михаил
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
26.02.1861
Сын: Чураков Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Пелагея
деревня Фомино
Рождение ребёнка
15.02.1869
Сын: Чураков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Пелагея
починок Фомина, Удмуртия
Рождение ребёнка
09.02.1873
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Пелагея
починок Фомина, Удмуртия
Рождение ребёнка
1878
Сын: Чураков Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Пелагея
д. Фомина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Григорьевна
Мать ребёнка: Пелагея
починок Фомина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чураков Иосиф (Осип)
Мать ребёнка: Пелагея
Работа или профессия
Неизвестно
горнозаводской крестьянин