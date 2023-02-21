Чураков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чураков Григорий

Место рождения

д. Фомина

Дата рождения

Около 1834

Пол

Мужской

Добавил:

МН
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Чураков Григорий

Мать: не указана

д. Фомина
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Чураков Стефан

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Чураков Михаил

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
26.02.1861

Сын: Чураков Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Пелагея

деревня Фомино
Рождение ребёнка
28.02.1863

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Пелагея

починок Фомина, Удмуртия
Рождение ребёнка
17.03.1864

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Пелагея

починок Фомина, Удмуртия
Рождение ребёнка
07.11.1866

Дочь: Феодора

Мать ребёнка: Пелагея

починок Фомина
Рождение ребёнка
15.02.1869

Сын: Чураков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Пелагея

починок Фомина, Удмуртия
Рождение ребёнка
09.02.1873

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Пелагея

починок Фомина, Удмуртия
Рождение ребёнка
1878

Сын: Чураков Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Пелагея

д. Фомина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Григорьевна

Мать ребёнка: Пелагея

починок Фомина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чураков Иосиф (Осип)

Мать ребёнка: Пелагея

Работа или профессия
Неизвестно
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