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Чураков Александр Григорьевич

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Место рождения

починок Фомина, Удмуртия

Дата рождения

15.02.1869

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1869

Отец: Чураков Григорий

Мать: Пелагея

починок Фомина, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.09.1889

Сын: Чураков Семен Александрович

Мать ребёнка: Чуракова Авдотья Галактионовна

починок Фомина
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Матрена Александровна

Мать ребёнка: Чуракова Авдотья Галактионовна

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