Чураков Александр Григорьевич
Место рожденияпочинок Фомина, Удмуртия
Дата рождения15.02.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1869
Отец: Чураков Григорий
Мать: Пелагея
починок Фомина, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.09.1889
Сын: Чураков Семен Александрович
Мать ребёнка: Чуракова Авдотья Галактионовна
починок Фомина
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Матрена Александровна
Мать ребёнка: Чуракова Авдотья Галактионовна