Чуракова Авдотья Галактионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1889
Сын: Чураков Семен Александрович
Отец ребёнка: Чураков Александр Григорьевич
починок Фомина
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Матрена Александровна
Отец ребёнка: Чураков Александр Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно