Чуракова Авдотья Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуракова Авдотья Галактионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1889

Сын: Чураков Семен Александрович

Отец ребёнка: Чураков Александр Григорьевич

починок Фомина
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Матрена Александровна

Отец ребёнка: Чураков Александр Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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