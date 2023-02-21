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(Чуракова) Матрона

Место рождения

починок Фомина, Удмуртия

Дата рождения

17.03.1864

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1864

Отец: Чураков Григорий

Мать: Пелагея

починок Фомина, Удмуртия
Рождение ребёнка
19.04.1882

Дочь: Мавра Григорьевна

Отец ребёнка: Варламов Григорий

деревня Феодотово
Рождение ребёнка
23.09.1883

Сын: Варламов Иван

Отец ребёнка: Варламов Григорий

деревня Феодотово
Рождение ребёнка
27.05.1890

Сын: Варламов Тимофей

Отец ребёнка: Варламов Григорий

д. Лапино (Федотово)
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Варламов Георгий (Егор)

Отец ребёнка: Варламов Григорий

Рождение ребёнка
29.10.1895

Сын: Варламов Сергей

Отец ребёнка: Варламов Григорий

д. Феодотово
Рождение ребёнка
10.05.1899

Дочь: Гликерия Григорьевна

Отец ребёнка: Варламов Григорий

деревня Феодотово
Рождение ребёнка
19.04.1900

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Варламов Григорий

Деревня Феодотово
Рождение ребёнка
20.05.1901

Сын: Варламов Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Варламов Григорий

деревня Феодотово
Рождение ребёнка
13.10.1905

Сын: Варламов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Варламов Григорий

д. Лапино (Федотово)
Бракосочетание
23.01.1981

Муж: Варламов Григорий

с. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варламова Анна

Отец ребёнка: Варламов Григорий

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