(Чуракова) Матрона
Место рожденияпочинок Фомина, Удмуртия
Дата рождения17.03.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1864
Отец: Чураков Григорий
Мать: Пелагея
починок Фомина, Удмуртия
Рождение ребёнка
19.04.1882
Дочь: Мавра Григорьевна
Отец ребёнка: Варламов Григорий
деревня Феодотово
Рождение ребёнка
23.09.1883
Сын: Варламов Иван
Отец ребёнка: Варламов Григорий
деревня Феодотово
Рождение ребёнка
27.05.1890
Сын: Варламов Тимофей
Отец ребёнка: Варламов Григорий
д. Лапино (Федотово)
Рождение ребёнка
Около 1891
Отец ребёнка: Варламов Григорий
Рождение ребёнка
29.10.1895
Сын: Варламов Сергей
Отец ребёнка: Варламов Григорий
д. Феодотово
Рождение ребёнка
10.05.1899
Дочь: Гликерия Григорьевна
Отец ребёнка: Варламов Григорий
деревня Феодотово
Рождение ребёнка
19.04.1900
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Варламов Григорий
Деревня Феодотово
Рождение ребёнка
20.05.1901
Сын: Варламов Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Варламов Григорий
деревня Феодотово
Рождение ребёнка
13.10.1905
Сын: Варламов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Варламов Григорий
д. Лапино (Федотово)
Бракосочетание
23.01.1981
Муж: Варламов Григорий
с. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варламова Анна
Отец ребёнка: Варламов Григорий